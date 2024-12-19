Россияне получили приказ расстреливать украинских пленных: детали допроса оккупанта

Известно, что российский пленный провел 37 с 51 года жизни за решеткой.

Российский пленник рассказал о приказах командования. По его словам, оккупанты получили приказ расстреливать украинских пленных.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Нам говорили не сдаваться, а пленных – обнулить" — заявил россиянин, попавший в плен во время отражения атаки пограничниками бригады "Форпост".

Украинский пограничник с позывным "Космос" рассказал о ходе боя и деталях допроса пленника. По его словам, россияне атаковали на восьми МТЛБ, но половина техники была уничтожена. Сбежавшая пехота была ликвидирована нашими пилотами FPV-дронов и минометчиками.

Россияне получили приказ расстреливать украинских пленных

Напомним, Лубинец сообщил, скольких украинских военнопленных расстреляли россияне в течение года.

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