Россияне получили жесткий отпор и понесли потери: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении за минувшие сутки произошло четыре вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов.

Враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Орехово-Василовки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до 10 управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 37 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Новоселидовки, Нововодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Екатериновки.

При поддержке авиации на Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку от Новоукраинки и Богоявления.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в том числе сбросил более 10 управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее Генштаб сообщил, что общие боевые потери противника на утро 28 октября ориентировочно составили около 690 720 солдат. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1680 оккупантов.

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