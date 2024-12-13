Россияне получили жесткий отпор и понесли потери: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

ВСУ держат оборону.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 210 боевых столкновений.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За вчерашний день на Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Глубокого и Старицы.
На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Загрызового, Двухлетней и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза.
На Краматорском направлении украинские защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часов Яра, Григорьевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Солнцевки, Старых Тернов, Курахового, Дальнего и Успеновки.
На Времивском направлении противник совершил 31 штурм наших позиций в районах Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.
Две безрезультатные попытки атаковать позиции украинских подразделений предприняли кафиры в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 21 атакующее захватчиков.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Ранее Генштаб сообщил, что общие боевые потери российских оккупантов на утро 13 декабря составили 760 120 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1390 захватчиков.
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