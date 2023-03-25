Россияне понемногу сворачивают "большое наступление": враг прекратил атаки в одном из направлений — Генштаб

В течение 25 марта украинские защитники отбили более 50 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, которые остаются активными. На Шахтерском направлении оккупанты несколько усмирились.

В то же время в Каховском районе Херсонской области россияне воруют в местные автомобили с прицепами и грузовики, в которые пичкают награбленное имущество украинцев.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение суток россияне нанесли 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Мирополье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Волчанск, Вильча, Волоховка, Землянки, Амбарное, Колодезное Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов, в частности, Двухлетняя Харьковской области; Купянск, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, удерживаемого нашими защитниками, а также в районе Предтечино Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Дружба.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области. Не имел успеха. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам, что рядом с линией столкновения, а именно: Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Времовка, Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. Совершает обстрелы населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Берислав, Бургунка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Херсон.

Кроме того, российские оккупанты продолжают грабить население на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, которые загружают награбленным имуществом местных жителей.

В свою очередь, украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Напомним, утром 25 марта Генштаб сообщал, что армия России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий по пяти направлениям: Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому, Марьинскому и Шахтерскому.

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