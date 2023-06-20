Россияне понесли большие потери на Лимано-Купянском направлении: подробности

В частности, есть попадание в состав с вражескими боеприпасами.
Российские войска активизировались на Лимано-Купянском направлении. Впрочем, Силы обороны Украины нанесли врагу значительные потери — как в технике, так и в живой силе.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. За эти сутки он совершил 21 атаку", — рассказал он.
По его словам, главной атакующей силой оккупантов были так называемые штурмовые роты "Шторм Z". За сутки на этом направлении было уничтожено 146 оккупантов, а 190 ранено.
Кроме того, оккупанты понесли потери в технике. В частности, повреждены танк, БМП и авто, подвозившие боеприпасы. Также направлен в состав с боеприпасами армии РФ.
Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня 2023 года ВСУ уничтожили 221460 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1010 военных. Данные уточняются.