Россияне понесли большие потери на трех направлениях: детали от Генштаба

С начала этих суток на фронте уже произошло 26 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

По данным ведомства, на некоторых направлениях оккупанты понесли серьезные потери.

В частности, на Харьковском направлении с начала суток агрессор активных действий не совершал. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи.

"За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 152 оккупанта. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, 10 БпЛА и столько же автомобилей. Поврежден один танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и пять автомобилей", — говорится в сообщении.

Кроме того, высокую цену враг заплатил за вчерашнюю активность на Покровском и Кураховском направлениях. По уточненной информации, только на этих двух направлениях российский агрессор суммарно потерял 534 человека убитыми и ранеными.

"Уничтожены четыре танка оккупантов, девять боевых бронированных машин и шесть авто. Кроме того, еще три танка, четыре боевых бронированных машин и две артсистемы получили повреждения", — добавили военные.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. В частности, вблизи Новопокровского, Роботино и Часового Яра.

Аналитики сообщили, что подкрепление для российских военных в Харьковской области указывает на то, что они, скорее всего, предпринимают усилия по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создают "буферную зону" на севере Харьковской области. Таким образом, россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине.

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