Россияне понесли потери на территории Попасной, уничтожено не менее 50% личного состава врага — Генштаб

Россияне понесли потери на территории Попасной, уничтожено не менее 50% личного состава врага — Генштаб

За минувшие сутки на Донбассе было отбито пять атак оккупантов государства-террористки России: оккупанты понесли ощутимые потери.

В частности, россияне понесли значительные потери на Попаснянском направлении. Речь идет об отдельных подразделениях 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии.

Об этом сообщили 3 июня в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что украинские защитники ликвидировали не менее 50% личного состава, вооружения и техники оккупантов Российской Федерации.

"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях", — говорится в своде.

Напомним, сто суток продолжается героическое противостояние украинской нации российскому военному вторжению. За прошедшие сутки на Славянском направлении россияне оборудуют позиции, на Попаснянском — понесли потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 3 июня.

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