Россияне понесут потери, но пытаются наступать на нескольких направлениях, ВСУ отбивают атаки — Генштаб

Армия агрессорки России продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Ворг несет значительные потери. Вооруженные Силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны.

За минувшие сутки подразделения ВСУ атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганская и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа на Донетчине.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 февраля.

За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины, отмечают в Генштабе. В то же время наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки русских войск. За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфин и Басовка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Волчанск и Дворичанское на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого влияния подверглись Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении противник в очередной раз обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.

Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.

Чтоб мотивировать личный состав к пришествию, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за роль в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

В Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", ведущим научным центром россии в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭБ, а также состав боеприпасов российских оккупантов.

Напомним, британские разведчики считают, что армия РФ будет укреплять два направления фронта – Запорожское и Луганское. Ведь оккупанты не могут решить, где будет основной удар Вооруженных сил Украины.

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