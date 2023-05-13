"Россияне понимают, что нашего наступления уже не избежать": военный эксперт о ситуации в Бахмуте

В Министерстве обороны РФ официально подтвердили отступление российских солдат с нескольких позиций в Бахмутском направлении. Но о контрнаступлении говорить рано: пока это локальные наступательные операции украинских военных.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

"Это локальная наступательная операция, которая проводится потому, что есть возможность. Украинские войска смогли продвинуться в Бахмутском направлении по меньшей мере на 2 км. К утру (13 мая – Ред.) 13 мая есть вероятность, что больше. Пока угрозы окружения противником Бахмута нет", – прокомментировал эксперт.

По словам Гетьмана, ситуация обернулась против оккупантов. Существует возможность, что Силы обороны Украины смогут окружить окупантов в Бахмуте, а пока ведутся локальные бои.

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"Мы каждый день говорим о том, что наступление окупантов продолжается, а по карте, по линии видно, что они не продвинулись даже на несколько сотен метров. Россияне понимают, что нашего наступления уже не избежать. Поэтому, чтобы как-то ослабить ВСУ, они пытаются проводить наступательные действия", — подытожил военный аналитик Алексей Гетьман.

Напомним, по информации Минобороны Великобритании, ВСУ смогли вернуть не менее километра территории в южной части Бахмута. Отмечается, что территория, с которой украинские силы вытеснили россиян, имеет определенное тактическое значение. В частности, это был российский плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.