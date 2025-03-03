Россияне понимают, где расположены наши системы ПВО, чтобы их обойти – Скибицкий

Оккупанты теперь комбинируют ракеты с дронами, делая удары на несколько этапов и увеличивая нагрузку на украинскую ПВО.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Во-первых, удары стали комбинированными. Во-вторых, и россияне, и мы научились нормально планировать поражение объектов, при этом тратя меньшее количество ракет, беспилотных летательных систем, для достижения максимального результата. В-третьих, выбираются те приоритетные объекты, поражение которых будет иметь наибольший эффект", — сказал он.

По его словам, удары не просто комбинированы – они скоординированы во времени: уходят ракеты, беспилотники, снова ракеты. Это перегружает систему противовоздушной обороны. Россияне понимают, каковы наши возможности, где размещены наши системы противовоздушной обороны, для того чтобы их обойти.

Он рассказал, что если раньше действительно запускалось по 70 ракет, они все летели по одному маршруту: заходили через Луганскую область и направлялись сразу на Киев. Сейчас вы такой картины уже не увидите. Ракеты заходят с любой стороны, летают по территории Украины, обходят все средства и районы противовоздушной обороны и пытаются достичь цели.

"Поэтому сейчас, наоборот, все стало значительно сложнее. Нам необходимо проводить маневры сил и средств противовоздушной обороны. Во-вторых, мы понимаем, когда россияне проводят разведку объектов, за какими объектами они наблюдают. После удара они сразу проводят доразведку и в короткий срок повторно наносят удары, по сути, он.

Скибицкий подчеркнул, что "когда они наносили удары 70 ракетами, эффективность не всегда была высокой. Наша система противовоздушной обороны очень хорошо работала, когда имела достаточное количество зенитных ракет. Кроме того, повторюсь, это были простые прямолинейные удары. Сейчас это совсем другое".

Также он отметил, что если тогда они могли применить 20-30 беспилотных летательных аппаратов в одном ударе, то сейчас это 150. Такой подход противника требует совершенно иного внимания системы противовоздушной обороны и это совсем другая нагрузка на систему. Раньше они запускали беспилотники поздним вечером и они долетали до утра. А теперь они могут запускать беспилотники, начиная с утра. Последние тенденции – это запуск беспилотников вечером, которые начинают достигать цели на нашей территории, начиная с 23 часов до самого утра. То есть, это уже идет непрерывно, что повышает уровень существующей угрозы".

Напомним, Россия изменила тактику террористических атак ударными беспилотниками — теперь они чаще улетают на высоте, недостижимой для украинских мобильных групп ПВО. Противодействовать Шахедам приходится другим оружием — FPV-дронами.

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