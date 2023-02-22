Россияне поняли, что блекаут в Украине не удался: в Воздушных силах предупредили, чего ждать летом

Игнат подчеркнул, что следует готовиться к вражеским ударам по другим важным объектам Украины. Защиту от атак могут обеспечить системы SAMP/T и Patriot.

Россияне увидели, что не смогли устроить в Украине зимний блэкаут, поэтому может стать меньше атак по объектам энергетической инфраструктуры, однако враг может начать бить по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью NV.

По поводу массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Игнат отметил, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом. Ведь удается быстро мобилизовать бригады и восстанавливать повреждения.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление – меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", – предположил представитель Воздушных сил.

Он также обратил внимание на то, что Украина уже переживала весенний и летний период войны прошлого года, поэтому "ничего не изменится".

В то же время, Игнат предупредил, что следует готовиться ко вражеским ударам по другим важным объектам Украины: например, по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

"Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов из учений. А вместе с ними и прибытия средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot", — сказал представитель Воздушных сил.

Он объяснил, что именно такие средства необходимы для борьбы с российскими баллистическими ракетами и отдельными видами крылатых ракет, таких как Х-22. Кроме того, системы необходимы для защиты приоритетных направлений от ударов, в частности баллистическими ракетами.

Напомним, ранее Игнат не исключил, что в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, Россия может нанести ракетный удар по Украине или усилить атаки на фронте. Однако Силы обороны готовы к этому.

В Воздушных силах также информировали, что у РФ есть список целей, которые враг атакует в Украине. Это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура.

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