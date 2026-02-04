Россияне попадают в смертельные ловушки в дельте Днепра: в командовании оккупантов хаос

Война

Оккупационные войска России в дельте Днепра несут потери из-за подрывов на собственных минных заграждениях, которые они хаотично устанавливают во время речных операций.

Об этом сообщили агенты движения сопротивления «АТЕШ» в Telegram.

По их информации, российские подразделения активно и бессистемно используют безэкипажные катера типа «Сириус-82» в дельте Днепра. Основной задачей этих плавсредств является дистанционное минирование речных путей якорными минами, а также попытки атаковать украинские лодки и другие плавсредства. В то же время на практике такие действия все чаще приводят к самоподрывам самих оккупантов.

Агенты отмечают, что российские военные регулярно заходят в районы, которые были заминированы ими же ранее, не имея четкой информации о расположении минных полей. В результате подразделения, привлеченные к речным операциям, несут потери от собственного вооружения.

Сообщается, что с начала 2026 года участники движения «АТЕШ» зафиксировали несколько случаев подрывов в российских подразделениях, которые выполняли задачи в акватории дельты Днепра. По их данным, дистанционное минирование осуществляется без надлежащей координации между подразделениями, без актуальных карт минных заграждений и без системного учета установленных мин.

В движении сопротивления отмечают, что попытки российского командования компенсировать провалы на воде так называемыми «технологическими решениями» лишь подчеркивают общий беспорядок в управлении войсками. Из-за отсутствия надлежащего контроля и планирования дельта Днепра постепенно превращается для оккупационных сил в смертельно опасную зону.

По оценке агентов «АТЕШ», главную угрозу для российских военных в этом районе представляют не только Силы обороны Украины, но и собственное некомпетентное командование, которое создает условия, при которых оккупанты массово подрываются на собственных минных заграждениях.

