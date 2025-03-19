Россияне попали беспилотником по еще одной больнице в Сумской области

На месте падения работают аварийно-спасательные службы.
19 марта 2025 года около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсети.
Предварительно люди не пострадали.
На месте падения работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.
Как отмечалось ранее, вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, что ранее стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину 19 марта : ранены, повреждены и разрушены дома.
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