Россияне попали прямо в жилой дом и убили женщину в Херсонской области

Вражеская артиллерия в очередной раз атаковала Белозерку.
Армия РФ обстреляла Херсонскую область, а именно, в очередной раз атаковали Белозерку и Одрадокаменку Тягинской громады. Пострадали мирные люди. 58-летняя женщина погибла.
Об этом говорится в сообщении Херсонской ОГА (ОВА).
Артиллерия противника в очередной раз атаковала Белозерку. Враг прицельно укрыл огнем жилые дома.
Из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь потерпевшего.
Также враг гатив и по Одрадокаменке Тягинской общины. Ракета попала прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте.
Напомним, враг не перестает атаковать мирные населенные пункты и убивать мирных граждан. За сутки оккупанты наносят сотни ударов по Украине.
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