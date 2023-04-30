Россияне попали прямо в жилой дом и убили женщину в Херсонской области

Вражеская артиллерия в очередной раз атаковала Белозерку.

Армия РФ обстреляла Херсонскую область, а именно, в очередной раз атаковали Белозерку и Одрадокаменку Тягинской громады. Пострадали мирные люди. 58-летняя женщина погибла.

Об этом говорится в сообщении Херсонской ОГА (ОВА).

Артиллерия противника в очередной раз атаковала Белозерку. Враг прицельно укрыл огнем жилые дома.

Из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь потерпевшего.

Также враг гатив и по Одрадокаменке Тягинской общины. Ракета попала прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте.

Напомним, враг не перестает атаковать мирные населенные пункты и убивать мирных граждан. За сутки оккупанты наносят сотни ударов по Украине.

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