Россияне попали ракетами в девятиэтажку в Торецке: из-под завалов спасли 19 человек (фото)

Оккупанты агрессора России ударили ракетой по жилому дому. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия – от 9 до 7 этажа. Спасателям удалось спасти из-под завалов 19 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, значительных человеческих жертв удалось избежать, так как подавляющее большинство жителей эвакуировали: из 53 квартир заселенными оставались десять. Только один человек травмирован.

"Это — очередной пример того, что эвакуация спасает жизнь. Кто до сих пор не уехал с территории Донбасса, особенно — из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности. Не легкомысльте", — обратился к людям председатель ОВА.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, начались 212 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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