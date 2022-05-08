Россияне попали ракетами в фабрику по изготовлению окон и дверей в Одессе (фото)

В субботу, 7 мая, Россия выпустила по Одессе шесть ракет со стороны Каспийского моря.
Две вражеские ракеты попали в одесский цех по производству окон и дверей. В тот момент на предпринимателе был только телохранитель. Раненых в результате атаки нет.
Об этом сообщает "Общественное".
Охранник Виктор Жуковский рассказал, что ракета прилетела прямо в центр цеха.
"В начале третьего был "прилет". Я как раз дежурил. Лежал — телевизор смотрел. Как оно бахнуло — я выскочил. Все. Потом услышал гул, сбежал в цех, надо было бежать на улицу, а я побежал в цех. И там уже по следу начало все взрываться, лететь", — вспоминает мужчина.
Как сообщалось, российские войска в субботу, 7 мая, нанесли по Одессе шесть ракетных ударов. Оккупанты выпустили по городу ракеты с помощью стратегической авиации: самолеты, ориентировочно, вылетели из Каспийского направления. В результате попадания четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе.
Читайте также:
- Оставляли документы и отпечатки: следователи идентифицируют россиян, которые убивали и насиловали людей на Киевщине
- "Мы сознательно пошли в этот котел": командир "Азова" о роли полка в обороне Мариуполя
- Бахмут, Константиновка, Торецк и Дружковка чуть ли не одновременно попали под удары вражеских ракет