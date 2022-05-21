Россияне попали ракетами в объект военной инфраструктуры в Ровенской области

Россияне попали ракетами в объект военной инфраструктуры в Ровенской области

В субботу, 21 мая, военные Российской Федерации нанесли ракетный удар по Ровенщине.

Оккупанты государства-террориста попали в объект военной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Количество жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы", – заявил глава ОВА.

К слову, воздушную тревогу в регионе объявили в 10.58. О ее отбое известили через час — в 11:58.

Следует отметить, что сегодня, 21 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами Винницкую область. Украинские защитники сбили возле городка Немиров Винницкого района российскую ракету. Сработала противовоздушная оборона.

Напомним, начались 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины, планирует форсировать Северский Донец. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.

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