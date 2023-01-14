Россияне попали ракетой в многоквартирный дом в Днепре (фото)

В субботу, 14 января, во время масштабной воздушной тревоги российские войска попали ракетной в многоквартирный дом в Днепре.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом", — написал он.

По его словам, разрушен, по меньшей мере, один подъезд. Под завалами есть люди.

Снимки атаки врага появились в Сети.

К слову, после объявленной воздушной тревоги в 14.01 14 января в Днепре прогремел мощный взрыв.

Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.

Третья тревога началась с 13:51 в Донецкой области и распространилась на всю страну, кроме мероприятия. Около 15:00 начали "краснеть" западные регионы. По состоянию на 15:02 "тревога" по всей Украине.

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