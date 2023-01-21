Россияне попали в дом в Волчанске на Харьковщине: один человек погиб, ранен ребенок

В больнице тоже оказалась женщина.

Утром 21 января российские войска обстреляли Волчанск в Харьковской области. Снаряд оккупантов попал в частный дом. Погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированные женщина 45 лет и 7-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Накануне городок также страдал от вражеских атак. Вчера ранение получил 71-летний мужчина. Его госпитализировали в медзаболевание.

Также в селе Кившаровка Купянского района 20 января были ранены 27 летний мужчина. Медики оценивают состояние как состояние среднее.

В ОВА отмечают, что армия РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огирево и другие населенные пункты.

Напомним, армия РФ в ночь на 21 января обстреливала Никопольский район в Днепропетровской области. оккупанты направили около десятка снарядов.

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