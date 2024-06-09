"Россияне попали в ловушку, которую сами себе создали": Братчук о наступлении на Харьковщину

Россияне не добились цели наступления на севере Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

"Если оценивать оперативную ситуацию на Харьковском направлении, мы понимаем, что "пожар", который там возник, враждебные действия, направленные на достижение определенных целей, не выполнены. Не хочу пока использовать слова "провалилась харьковская наступательная операция врага", но использую. Никакой оперативной, тем более стратегической цели враг не достиг. Мы понимали, как он будет пытаться заходить через Липцы, через Волчанск, затем создавать единый плацдарм, двигаться дальше, перебрасывать туда подкрепление, чтобы хотя бы держать ту интенсивность боев, которую они навязали украинцам", — сказал он.

По его словам, враг будет продолжать наступательные действия.

"Для россиян это была харьковская наступательная операция, а будет харьковская самоубийственная. Россияне попали в ловушку, которую сами себе создали. Они заставляли нас использовать наши резервы, а сейчас вынуждены использовать свои резервы, опрокидывать их. Если это боевые резервы – это одно, а есть резервы, которые не прошли соответствующее обучение на территории Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, РФ перебрасывает войска из Херсонщины на Харьковщину, поскольку ее войска здесь сильно погрязли и нужно подкрепление. Аналитики накануне заявили, что российские войска, скорее всего, недавно захватили деревню Глубокое к северу от Липцев.

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