Россияне попали во вторую собственную ловушку: военный о боевых действиях в Курской области

Россияне попали во вторую свою ловушку, которой они всегда любили прикрываться, говоря, что "это не мы воюем в Украине". Теперь же "неизвестно кто" воюет уже на территории РФ.

Россия нагнетала ситуацию вокруг Сумской области, угрожая наступлением 25 тысяч военных с еще 50 тысячами в тылу. Однако когда Вооруженные Силы Украины подтянулись к границе, оказалось, что российских войск там значительно меньше.

Об этом рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо".

"Россияне нагнетали вопрос вокруг Сумщины, угрожали своим большим военным контингентом, заявляя о готовности 25 тыс. личного состава к наступлению и еще 50 тыс. в тылу. А когда они увидели, что наши Вооруженные Силы подтягиваются к границе в Сумской области, чтобы противостоять такому потенциальному нашествию, то и не заметили, как на их территорию зашли неизвестные силы. Возможно, силы, которые где-то дружественные Украине, но в настоящее время не известны. И оказалось, что нет 25 тыс. передовых штурмовиков, 50 тыс. в тылу также нет, но есть немного срочников, отрицательно наступающих ахматовцев и немного пограничников, которые решили не погибать, а сдаваться в плен", - прокомментировал Иван Тимочко.

По его словам, оказалось, что на Курщине достаточно неплохие дороги, которые позволили быстро двигаться вглубь российской территории пока официально не названным войскам.

"Это на самом деле важно, потому что видим, что россияне попали и сами во вторую свою ловушку, которой они всегда любили прикрываться, говоря, что "это не мы, это вежливые люди". Между прочим, местное население Белгородщины и Курщины так и заявляет, что продвигаются очень воспитанные, вежливые военные, которые их не мародерят, не издеваются. Местные сейчас боятся, что "доблестная российская армия" начнет их бомбить и истребит в пень. Кроме того, жалуются, что те, кто хотел убежать, должны были выезжать без поддержки российского государства, которое на них чихнуло и забыло, особенно когда у них там сейчас объявлено контртеррористическое положение", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко добавил, что такое состояние РФ объявляла в свое время в Чечне, а это означало, что Россия решила не давать потокам переселенцев двигаться вглубь российской территории, потому что их потом придется снабжать жильем и кормить.

"То есть, российское правительство решило не брать на себя много мороки, перекрыв границы тех областей. А еще также, наверное, они хотят открыть себе возможность, чтобы потом тотально бомбить мирные населенные пункты. Вообще очень хорошо, что война перешла на территорию России, это необходимая ситуация, чтобы дать понять россиянам, что они без конца воевать не смогут. Потому что каждая неделя, месяц, который они затягивают в войне в Украине, будет приносить вред и разрушения к ним", - резюмировал военнослужащий.

Напомним, западные СМИ пишут, что продвижение войск в Курской области может иметь долгосрочные последствия для ситуации на фронте в целом.

В приграничье России горят подстанции: Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен

Читайте также: