Россияне могут попытаться окружить Харьков и взять его в кольцо – майор запаса НГУ

Россияне, вероятно, попытаются оцепить Харьков и взять его в кольцо, но успех этой операции остается под вопросом.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман в комментарии "Эспрессо".

"Очевидно, оккупанты попытаются окружить Харьков, взять в кольцо. Это они могут попробовать. Удастся им это или нет – посмотрим. Но мы это тоже прекрасно понимаем, строим фортификации таким образом, чтобы они не смогли этого сделать. Мы тоже готовимся", — отметил Гетман.

По его словам, россияне попытаются захватить Харьков, если добавят больше ресурсов, и все главные силы из двух армий будут задействовать в этом направлении.

"Но оккупанты в лоб Харьков бить не будут, они прекрасно понимают, что увязнут. Они под Авдеевкой почти на пол года увязли, когда начали масштабно наступать. Харьков – это еще более укрепленный город", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что россияне готовят новое наступление примерно в конце мая или в июне. В то же время журналисты британского издания The Economist прогнозируют, что новое большое наступление России, которое, вероятно, начнется летом этого года, сдержать будет гораздо труднее, чем в начале полномасштабного вторжения. ТСН.ua собрал все, что известно о новой вероятной волне нападения страны-агрессорки.

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