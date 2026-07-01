Россияне пошли на коварный маневр с севера: в ISW предупредили о новой тактике наступления РФ

Россия меняет тактику наступления на севере / © Getty Images

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Российское командование пытается расширить зону боевых действий на границе Харьковской и Сумской областей. Россияне хотят удержать ВСУ на менее горячих направлениях в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщают аналитики ISW.

Россияне переходят к новой тактике наступления на севере

Главная цель таких действий российских оккупантов — облегчить собственное продвижение на севере Украины. О текущей ситуации 29 июня рассказал спикер 14-го армейского корпуса Украины, полковник Виталий Саранцев.

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По его словам, российские войска наступают в направлении Казачьей Лопани с намерением создать новые ограниченные наступательные участки вдоль международной границы, чтобы связать украинские войска в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, зафиксировано, что россияне регулярно проводят ограниченные трансграничные атаки в ранее неактивных районах севера Сумской и Харьковской областей, чтобы создать информационный эффект и предотвратить перемещение концентрации сил украинскими войсками в более приоритетные участки линии фронта.

Новая тактика, которую пытается развивать враг, позволяет отвлекать украинские резервы от более критических отрезков передовой.

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Напомним, с начала 2026 года Силам обороны Украины удалось деоккупировать более 670 квадратных километров украинской земли. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Он пояснил, что нынешние успехи войска на поле боя являются результатом системного стратегического планирования, где события 2026 тесно связаны с кампанией прошлого года. Благодаря реализации этого плана Силам обороны удалось перейти к активным действиям на некоторых направлениях.

По словам главкома, кампания 2025 предусматривала постепенное истощение основных сил врага, увеличение потерь россиян и предотвращение продолжения наступления на всех оперативно-стратегических направлениях.

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