Россияне пошли на штурм острова Нестрига: ВСУ о ситуации в Херсонской области

Оккупационная армия Российской Федерации снова начала штурмовать остров Нестрига в Херсонской области. Над которым украинские защитники установили контроль 28 апреля этого года.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Имеем 19 попыток штурмов, что много. Из них 12 — на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего — в районе Старомайорского. На Левобережье было 7 попыток штурмов, из них был даже на остров Нестрига, и 6 — на Крынки", – рассказал он.

Плетенчук отмечает, что обострение на линии боевого столкновения связано с подготовкой к Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. Связано это в первую очередь с тем, что идет подготовка к Саммиту мира. Это для россиян традиционный способ влиять в геополитике", — добавил представитель ВСУ.

Как сообщалось, недавно россияне активизировались возле Кринок Херсонской области. оккупанты применяют большое количество различных БпЛА.

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