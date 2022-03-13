"Россияне пошли против Бога": оккупанты обстреляли собор в Северодонецке, где прятались люди

"Россияне пошли против Бога": оккупанты обстреляли собор в Северодонецке, где прятались люди

Обломками выбило окна, повредило помещение.

Утром 13 марта русская армия нанесла удар по Христо-Рождественскому кафедральному собору в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганска областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне пошли против Бога. Отбросы стреляют по людям, которые прячутся в святынях", — подчеркнул глава области.

По его словам, в результате вражеского удара образовалось более десяти воронок. Обломками разбиты окна в соборе, административном здании и в цокольном помещении собора, где раньше проходили уставные богослужения. К слову, в пострадавшем админдоме расположено Епархиальное управление и подсобные помещения.

"На улице температура воздуха -12. В здании собора, где находятся жители города для укрытия от обстрелов, десятые сутки отсутствует электричество и водоснабжение. Газа нет", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта оккупанты нанесли авиаудары по Святогорску в Донецкой области. Повреждены два помещения Святогорской лавры. Также повреждено личное имущество. В помещениях Лавры в то время в общей сложности находилось около тысячи человек. Среди них более двухсот детей. В результате авиаударов один человек госпитализирован в больницу. Другим пострадавшим была оказана помощь на месте.

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