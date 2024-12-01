Россияне пошли в наступление на Харьковщине: чем это закончилось (видео)

Во время боя украинские бойцы уничтожили 2 танка Т-62 и 2 БМП-3 и повредили еще 2 танка Т-62 и 1 БТР.
В воскресенье, 1 декабря, российская оккупационная армия начала массированные наступательные действия в Харьковской области в зоне ответственности 42 ОМБр. Украинские бойцы были готовы к наступлению и нанесли значительные потери врагу.
Видео с поля боя опубликовали в Teleram-канале бригады.
На опубликованных кадрах показано уничтожение вражеской техники, которой российские подразделения пытались штурмовать позиции украинских сил обороны.
По предварительной информации, во время неудачного наступления враг потерял 40 солдат, из которых по меньшей мере 13 убитыми.
Также во время боя уничтожены 2 танка Т-62 и 2 БМП-3, повреждены еще 2 танка Т-62 и 1 БТР.
Боевые действия в этом направлении продолжаются.
Напомним, ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.
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