Россияне пошли в наступление на Харьковщине: чем это закончилось (видео)

Во время боя украинские бойцы уничтожили 2 танка Т-62 и 2 БМП-3 и повредили еще 2 танка Т-62 и 1 БТР.

В воскресенье, 1 декабря, российская оккупационная армия начала массированные наступательные действия в Харьковской области в зоне ответственности 42 ОМБр. Украинские бойцы были готовы к наступлению и нанесли значительные потери врагу.

Видео с поля боя опубликовали в Teleram-канале бригады.

На опубликованных кадрах показано уничтожение вражеской техники, которой российские подразделения пытались штурмовать позиции украинских сил обороны.

Россияне пошли в наступление на Харьковщине и понесли значительные потери

По предварительной информации, во время неудачного наступления враг потерял 40 солдат, из которых по меньшей мере 13 убитыми.

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Также во время боя уничтожены 2 танка Т-62 и 2 БМП-3, повреждены еще 2 танка Т-62 и 1 БТР.

Боевые действия в этом направлении продолжаются.

Напомним, ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

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