Россияне пошли в наступление в Луганской области — ISW

Враждебное наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа, говорят аналитики.

На Кременном направлении наблюдается "максимальное обострение" – россияне пытаются прорвать украинскую оборону.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно вырос в течение последней недели", – говорится в отчете ISW.

Геолокационные кадры подтвердили достижение россиян в районе Двухлетнего к северо-западу от Сватово.

"Приверженность значительных частей, по крайней мере, трех основных российских дивизий к наступательным операциям в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы пока мешают российским силам получить значительные успехи. Российское наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа", – сказано в отчете.

В бой на этом направлении вступят также части 2-й мотострелковой дивизии, которая в январе после дислокации в Беларуси опрокинулась в Луганскую область, отмечают аналитики.

"Хотя российские силы в Луганской области имеют инициативу, полная вовлеченность их может привести к их окончательной кульминации вдоль линии Сватово-Кременная, не достигнув своих целей захвата всей Луганской и Донецкой областей", — отмечают аналитики.

Напомним, накануне украинская разведка определила три возможных направления нового наступления российских войск: Донбасс, Луганщина и Запорожье. В то же время, как ожидается, в Херсонской области и Крыму оккупанты будут находиться в обороне.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, враг может попытаться пойти в наступление в Харьковской или Запорожской областях.

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