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Россияне после двухдневной паузы вывели в Черное море ракетоноситель: ВСУ предупреждают об угрозе

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне после двухдневной паузы вывели в Черное море ракетоноситель: ВСУ предупреждают об угрозе

Российские войска 29 июня вывели в Черное море ракетоноситель. / Фото: Associated Press

Известно о восьми "Калибрах" в море.

Российские войска 29 июня вывели в Черное море ракетоноситель. Оккупанты увеличили корабельную группировку в морской акватории после двухсуточной паузы.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Враг увеличил корабельную группировку в Черном и Азовском морях. Общее количество кораблей составляет соответственно десять и два", — заявили в командовании.

Отмечается, что в Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель. Он оснащен восемью "Калибрами".

"На фоне регулярной активности стратегической авиации на юго-восточном направлении, увеличении количества беспилотных разведчиков в зоне ответственности уровень ракетной опасности оценен как повышенный", — говорится в сообщении.

Напомним, источник ТСН.ua в правительстве рассказал, что российские оккупанты, очевидно, нашли недостаток в санкционном законодательстве и используют это в свою пользу в производстве ракет. Также в стране-террористке строится завод по производству дронов.

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Дата публикации
Просмотры
1209
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