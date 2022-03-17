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"Россияне, посмотрите, что делают с нашими детьми!": Вакарчук показал ужасные кадры из детской реанимации

"Россияне, посмотрите, что делают с нашими детьми!": Вакарчук показал ужасные кадры из детской реанимации

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"Россияне, посмотрите, что делают с нашими детьми!": Вакарчук показал ужасные кадры из детской реанимации

Святослав Вакарчук / Facebook

Некоторым деткам пришлось ампутировать ножки и ручки.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал кадры из детской реанимации в Запорожье. Там медики спасают малышей, которые вчера вместе со взрослыми пытались вырваться из блокадного Мариуполя, а по ним российские оккупанты открыли огонь.

"Это самое страшное видео, которое я когда-либо снимал..." – написал Вакарчук в Facebook.

Он рассказал, что некоторым деткам пришлось ампутировать ножки и ручки. Некоторые потеряли своих родителей. Врачи пытаются спасти пострадавшим жизнь.

"Россияне, я хочу, чтобы вы увидели это и остановили свою безумную власть. Вы можете это сделать, не бойтесь! Прекратите бояться, выходите на площади. Посмотрите, что они делают с нашими детьми прямо сейчас!" – сказал Вакарчук.

© Святослав Вакарчук / Facebook
Святослав Вакарчук / Facebook
© Святослав Вакарчук / Facebook
Святослав Вакарчук / Facebook
© Святослав Вакарчук / Facebook
Святослав Вакарчук / Facebook
© Святослав Вакарчук / Facebook
Святослав Вакарчук / Facebook

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