Война
209
1 мин

Россияне постепенно образуют Северский «котел»: военный об угрозе

оккупанты пытаются обойти город Лиман.

Елена Капник
Танк.

Танк. / © Associated Press

На Лиманском направлении армия РФ пытается продвигаться в направлении Северского Донца и обходить Лиман южнее города.

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Несложно понять, почему движение происходит именно так, ведь россияне постепенно образуют и Северский "котел", а для этого их операторы БпЛА должны контролировать логистику в том направлении", - подчеркнул Осман.

Напомним, ранее начальник отделения коммуникаций 60-й ОМБр Максим Билоусов заявлял, что Россия готовит повторную оккупацию уволенного украинского города Лиман. Враг накопил большое количество личного состава и не прекращает атаки, используя ДРГ и штурмы малыми группами.

209
