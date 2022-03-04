"Россияне постепенно сокращают требования" — Арестович о переговорах между Украиной и РФ

РФ поняла, что достичь своих целей военным путем им не удается.
Россия, напавшая на Украину 24 февраля, постепенно сокращает требования во время переговоров. Оккупанты поняли, что достичь своих политических целей военным путем им не удается.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время телемарафона на 1+1.
"Они прекратили говорить о денацификации и так далее. И заговорили о… О внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия. Уменьшение требований показывает, что они понимают, что достичь политических целей, какие они поставили перед собой, военным путем не удается", — сказал Арестович.
Он также напомнил о единственной договоренности, которую удалось достичь во время вчерашних переговоров. Речь идет о предоставлении гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров.
"Возникла теоретическая договоренность, понимание сторон, о предоставлении гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, которые страдают от российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность жителей номер. Эта договоренность будет поддержана международным сообществом", — сказал он.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- Боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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