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"Россияне постепенно сокращают требования" — Арестович о переговорах между Украиной и РФ

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"Россияне постепенно сокращают требования" — Арестович о переговорах между Украиной и РФ

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РФ поняла, что достичь своих целей военным путем им не удается.

Россия, напавшая на Украину 24 февраля, постепенно сокращает требования во время переговоров. Оккупанты поняли, что достичь своих политических целей военным путем им не удается.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время телемарафона на 1+1.

"Они прекратили говорить о денацификации и так далее. И заговорили о… О внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия. Уменьшение требований показывает, что они понимают, что достичь политических целей, какие они поставили перед собой, военным путем не удается", — сказал Арестович.

Он также напомнил о единственной договоренности, которую удалось достичь во время вчерашних переговоров. Речь идет о предоставлении гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров.

"Возникла теоретическая договоренность, понимание сторон, о предоставлении гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, которые страдают от российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность жителей номер. Эта договоренность будет поддержана международным сообществом", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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