"Россияне постепенно сокращают требования" — Арестович о переговорах между Украиной и РФ

"Россияне постепенно сокращают требования" — Арестович о переговорах между Украиной и РФ

РФ поняла, что достичь своих целей военным путем им не удается.

Россия, напавшая на Украину 24 февраля, постепенно сокращает требования во время переговоров. Оккупанты поняли, что достичь своих политических целей военным путем им не удается.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время телемарафона на 1+1.

"Они прекратили говорить о денацификации и так далее. И заговорили о… О внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия. Уменьшение требований показывает, что они понимают, что достичь политических целей, какие они поставили перед собой, военным путем не удается", — сказал Арестович.

Он также напомнил о единственной договоренности, которую удалось достичь во время вчерашних переговоров. Речь идет о предоставлении гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров.

"Возникла теоретическая договоренность, понимание сторон, о предоставлении гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, которые страдают от российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность жителей номер. Эта договоренность будет поддержана международным сообществом", — сказал он.