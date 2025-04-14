Россияне постоянно применяют ядовитый газ на фронте — в ГУР объяснили, как он действует на человека

Война — в ГУР сообщили о том, что враг совершает сбросы с ядовитым газом Фото: иллюстративное / © Associated Press

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Из-за несостоятельности оккупационной армии РФ достичь кремлевских задач на фронте захватчики систематически используют химикаты.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

В настоящее время на линии боевого столкновения, в частности, в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

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«В основном речь идет о гранатах РГ-Во (ручная граната — „веществоотравляющее“): „московиты“ сбрасывают их с беспилотников на позиции Сил безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Применяемый российскими захватчиками газ поражает слизистую и дыхательные пути. Нахождение в зоне поражения химикатом без средств защиты может иметь летальные последствия — к сожалению, среди защитников Украины уже есть погибшие.

В настоящее время продолжаются экспертизы применяемого россиянами химического вещества с целью его точной идентификации.

Напомним, враг использует химическое оружие, а именно газ по всей линии фронта, пытаясь заставить украинцев покинуть свои позиции. Об этом говорилось ранее в материалах западных СМИ.

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