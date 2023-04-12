Россияне построили три линии обороны вна Запорожье, готовятся к контрнаступлению: разведка Британии

Российская оккупационная армия в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины строит большую линейную оборону в Запорожской области. Вероятно, за этот район отвечает Южная группировка войск РФ.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

"Оборона потенциально может стать серьезным препятствием, но ее полезность почти полностью зависит от ее поддержки достаточным количеством артиллерии и личного состава. Остается непонятным, может ли Южная группировка войск России сейчас собрать эти ресурсы", — отмечают в Минобороны.

В своем отчете разведчики отмечают, что оккупанты завершили создание трех уровней оборонных зон примерно на 120 км в этом секторе. Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной более сложной обороны. Каждая зона расположена примерно на 10-20 км за впереди.

"Россия, вероятно, приложила значительные усилия для этих оборонных работ, поскольку убеждена, что Украина рассматривает возможность наступления на город Мелитополь", — считают в разведке Британии.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что общее наступление России близится к кульминации. Наступательный потенциал врага продолжает снижаться, а нынешние российские атаки сосредоточены на отвлечении и рассредоточении украинских войск в ожидании контрнаступления.

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