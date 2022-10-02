Россияне потеряли из-под контроля Лиман: в разведке Британии рассказали о последствиях для РФ

В субботу, 1 октября, стало известно об увольнении Лимана в Донецкой области.

В оперативном отношении город важен, потому что контролирует ключевой путь, пересекающий реку Северский Донец. Именно за ней Россия пытается укрепить свою оборону.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

Отмечается, что вывод войск агрессорки России привел к новой волне публичной критики российского военного руководства со стороны чиновников.

"Уход России из Лимана также является серьезной политической неудачей ввиду того, что город расположен в Донецкой области. Это тот регион, который Россия якобы стремилась "освободить" и пытается незаконно аннексировать", — отмечают британские разведчики.

Более того — дальнейшие потери территории, которые Москва незаконно оккупировала, вероятно приведут к усилению этой общественной критики и усилению давления на высшее командование.

В разведке Британии сообщили, что Лиман защищали неукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также контингентов добровольно мобилизованных резервистов. "Силы, вероятно, понесли значительные потери, когда отошли единственной дорогой из города, которая все еще была в руках россиян", — говорится в отчете.

Как сообщалось, в Лиманском направлении украинцы замыкают в кольцо подразделения 20 российской армии и отряды "БАРС". Зажатые в Лимане российские оккупанты попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ.

Украинские военные установили государственный флаг на въездном знаке в Лимане Донецкой области. Видео появилось в Сети.

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