Россияне потеряли на фронте уникальную "военную" технику: о чем это свидетельствует

Украинские бойцы на фронте уничтожили редчайший российский двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Такую технику производили в ограниченном количестве на Заволжском заводе гусеничных тягачей.

Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Всего за все время полномасштабного вторжения в Украину таких снегоболотоходов было уничтожено два, причем в 2022 году, в конце марта и начале апреля... И все", — отметил эксперт.

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По его словам, эта техника была создана для работы в арктическом регионе и производилась в России с 2012 года, но в очень небольшом, ограниченном количестве, на Заволжском заводе гусеничных тягачей.

Александр Коваленко отметил, что появление столь уникальной техники в зоне боевых действий в Украине в 2024 году лишний раз подтверждает острую и даже критическую нехватку компонентов ББМ, особенно с повышенными возможностями проходимости.

“Следует отметить, что это уже не первый случай, когда в зоне БД в Украине уничтожается редкая, уникальная техника РОВ, иногда даже существующая в единичных экземплярах. Интересно, с чем это может быть связано?" – риторически спрашивает он.

Напомним, украинским бойцам Сил обороны будут предоставлять дополнительный отпуск за каждую единицу уничтоженной вражеской военной техники. Пять "бонусных" дней получат те, кто собьет самолет или утопит корабль, три дня будут предоставляться за уничтоженный танк.

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