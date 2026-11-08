Россияне потеряли темпы наступления на нескольких направлениях фронта: что выяснили в ISW (карта)

ВСУ / © Getty Images

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Российские войска продолжают наступательные операции на Харьковщине и Донетчине, однако на ряде участков фронта нет подтвержденных продвижений. Заметнее всего замедлился темп атак в Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 7 ноября.

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Славянско-Краматорское направление: почему наступление армии РФ замедлилось

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись в Славянско-Краматорской агломерации и тактическом районе Временного Яра. В то же время, украинские силы зачистили от российских групп инфильтрации район к востоку от Славянска.

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В отчете ISW отмечается, что россияне удерживают позиции в Федоровке и Марковом, а также в центральной и восточной частях Рай-Александровки. Отдельные позиции оккупанты имеют к западу от Калеников, к северо-западу и юго-западу от Дибровы, а также к западу от Новомаркового и Майского.

Эти данные ISW приводит со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца.

По его информации, российские подразделения также пытались инфильтрироваться вблизи Николаевки, Пискуновки и Стародубовки. Украинские военные, в свою очередь, зачистили Николаевку от российских групп, а юго-восточнее Ореховатки, по оценке обозревателя, осталась лишь одна небольшая группа российской пехоты.

Отдельное внимание аналитики ISW обратили на понижение темпов российского наступления именно в Славянско-Краматорской агломерации. Главной причиной, по оценке института, является нехватка личного состава в подразделениях 3-й общевойсковой армии РФ.

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«Темпы российских наступательных операций в Славянско-Краматорской агломерации замедляются, главным образом из-за недостатка личного состава», — говорится в отчете ISW.

Институт также отмечает, что, по оценке Машовца, российские войска не менее двух недель — примерно с 24 октября — не достигали тактически значимых результатов на этом направлении. Количество штурмов за этот период сократилось до минимума.

Одной из причин дефицита пехоты, по данным ISW, стали потери россиян во время перемещения военных в передовую.

«Из-за нехватки личного состава российскому командованию, вероятно, придется сужать участки для будущих атак и сосредотачиваться на закреплении позиций, куда раньше проникли российские пехотные группы», — отмечает Машовец.

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Донеччина: где россияне атакуют возле Константиновки, Доброполья и Лимана

На Константиновском направлении русские войска 6 и 7 ноября продолжали наступательные операции. Они пытаются продвигаться к Константиновке и Дружковке с юга и юго-запада.

Однако ISW не зафиксировал подтвержденные продвижения россиян на этом участке за указанный период.

Также оккупанты атаковали на Добропольском направлении — к северо-востоку, югу и юго-западу от Доброполья. Российское командование, по оценке ISW, пытается охватить украинский крепостной пояс с юго-запада, в том числе из районов Доброполье и Покровска. За 6 и 7 ноября подтвержденные территориальные достижения россиян на этом участке ISW не зафиксировал.

На Лиманском направлении русские войска наступали к северо-востоку и юго-востоку от города, но не продвинулись вперед. Украинские силы, со своей стороны, проводили контратаки к юго-востоку от Лимана.

Несколько российских военных блоггеров и источник, связанный с западной группировкой войск РФ, утверждали, что оккупанты заняли новые позиции вблизи Масляковки к востоку от Лимана. ISW приводит эти сообщения, однако не подтверждает российское продвижение на этом участке.

Харьковщина и Купянское направление: где продолжаются бои

На севере Харьковской области и Великобурлукском направлении русские войска продолжали наступательные операции 5 и 6 ноября. В отчете Института изучения войны Отмечается, что российские силы пытаются оттеснить украинские подразделения от международной границы, создать буферную зону вблизи Белгородской области и приблизиться к Харькову. По оценке аналитиков, подтвержденных продвижений на этих участках у русских не было.

На Купянском направлении, по данным ISW, российские войска 6 и 7 ноября атаковали у Радьковки, Западного и Большой Шапковки, однако не продвинулись вперед.

Отдельно Институт приводит сообщения источника, связанного с западной группировкой войск РФ: по его данным, попытки российских групп проникнуть в Дорошевку, к западу от Западного, не имели должной поддержки и завершились неудачей.

Напомним, в предварительном отчете ISW аналитики отмечали, что российские войска продолжали интенсивные штурмы на разных участках фронта, привлекая к атакам значительное количество личного состава, однако почти нигде не смогли достичь подтвержденных продвижений.

Зато украинские защитники имели успехи вблизи Лимана и к востоку от Славянска.

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