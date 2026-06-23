Россияне потеряли в Крыму три "Ориона": чем опасны эти дроны (видео)

ВСУ уничтожили три российских БПЛА "Орион" в Керчи, которые могут нести ракеты "Бандероль"

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Силы беспилотных систем ВСУ во время очередной атаки по российским объектам в оккупированном Крыму уничтожили сразу три разведывательно-ударных БПЛА "Орион".

Видео ударов по целям опубликовал командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, передает Defense Express.

На кадрах зафиксировано последовательное поражение трех дронов “Орион” производства российской компании Кронштадт. Они находились на аэродроме в оккупированной Керчи.

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Один из беспилотников, вероятно, уже готовился к полету — он был на рулижной дорожке. Еще два дрона украинские силы поразили на стоянках.

Кроме БПЛА “Орион”, во время атаки также были поражены нефтяные резервуары Керченской ТЭЦ, электроподстанция, газораспределительная станция, средства противовоздушной обороны РФ и другие объекты.

Уничтожение трех “Орионов” стало существенным ударом по возможностям россиян, поскольку именно эти беспилотники используются в качестве носителей новых малогабаритных крылатых ракет S8000 “Бандероль”.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что "Орион" является носителем этого дальнобойного оружия. Ракета “Бандероль” имеет боевую часть до 150 кг и дальность до 500 км.

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Сейчас именно БПЛА "Орион" является единственным известным носителем этих ракет. В то же время в планах РФ — интегрировать Бандероль также на ударные вертолеты Ми-28.

Отдельной проблемой для россиян является то, что “Орионы” сложно скрыть от подобных ударов. Этот беспилотник имеет значительные габариты, в том числе размах крыла 16,3 метра.

Поэтому его невозможно разместить в стандартных арочных укрытиях типа 2А13, ширина которых составляет 13 метров. Именно поэтому дорогие российские БПЛА часто остаются под открытым небом.

В то же время, даже строительство больших укрытий не гарантирует россиянам безопасности: боевая часть украинских дронов выросла настолько, что позволяет поражать цели даже внутри защитных сооружений.

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