Россияне повредили энергообъект в Киеве: Кличко сообщил, сколько квартир могут быть без света

Утром 31 октября войска РФ массированно атаковали Украину и повредили в Киеве энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".

По состоянию на сейчас из-за обстрелов в Киеве происходят экстренные отключения света. По словам Кличко, сейчас энергетики делают все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения после повреждения энергообъекта.

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"Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 31 октября русские войска атаковали объекты критической инфраструктуры Киева.

После серии взрывов в Киеве возникли проблемы со светом и связью. По данным мэра Виталия Кличко, часть города осталась без электроэнергии, в некоторых районах нет воды.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов уточнил, что в результате утренних ракетных ударов России в регионе повреждены здания, также пострадавшие.

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