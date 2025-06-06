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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне повредили музей у подножия "Родины-мать" (фото)

Музей у подножия "Родины-мать" поврежден вследствие массированной атаки на Киев 6 июня.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Россияне повредили музей у подножия "Родины-мать" (фото)

Поврежден фасад музея

Во время атаки России на Украину 6 июня взрывной волной был поврежден фасад музея у подножия «Родины-мать».

Об этом сообщил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на своей странице в соцсетях.

Там также отметили, что музей работает в обычном режиме.

Во время атаки России на Украину 6 июня взрывной волной был поврежден фасад музея у подножия Родины-мать

Во время атаки России на Украину 6 июня взрывной волной был поврежден фасад музея у подножия Родины-мать

Отметим, что в ночь на 6 июня РФ нанесла массированную атаку по Киеву.

Обстрел носил комбинированный характер, а повреждения зафиксированы в нескольких районах города. Во время этой комбинированной атаки баллистикой и ударными БпЛА погибли три человека.

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