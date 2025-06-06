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Россияне повредили музей у подножия "Родины-мать" (фото)
Музей у подножия "Родины-мать" поврежден вследствие массированной атаки на Киев 6 июня.
Во время атаки России на Украину 6 июня взрывной волной был поврежден фасад музея у подножия «Родины-мать».
Об этом сообщил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на своей странице в соцсетях.
Там также отметили, что музей работает в обычном режиме.
Отметим, что в ночь на 6 июня РФ нанесла массированную атаку по Киеву.
Обстрел носил комбинированный характер, а повреждения зафиксированы в нескольких районах города. Во время этой комбинированной атаки баллистикой и ударными БпЛА погибли три человека.
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