Россияне повредили один из энергетических объектов компании "ДТЭК", есть пострадавшие

В понедельник, 17 октября, во время обстрелов России был атакован энергетический объект "ДТЭК Энерго", в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать безопасность, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы. В настоящее время ради безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, это не первый энергетический объект "ДТЭК Энерго", подвергшийся атакам со стороны россиян – 10-11 октября были также атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС.

Обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины

Сегодня утром, 17 октября, россияне снова обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях и Киеве. Вновь обесточены как бытовые потребители, так и промышленные предприятия.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал закрыть небо над энергетическими объектами Украины.

По сообщению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате атаки обесточены сотни населенных пунктов. Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

Читайте также: