Россияне повредили ракетами энергообъект в Харькове (фото)

В результате повреждения обесточены 165 бытовых потребителей.
В результате ракетных обстрелов по Харькову 8 декабря было существенно повреждено здание распределительного пункта АО "Харьковоблэнерго".
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В результате ракетных обстрелов 8 декабря значительные повреждения получило здание распределительного пункта АО "Харьковоблэнерго" в Шевченковском районе Харькова", — указано в заявлении.
В результате атаки без электроэнергии остались 165 бытовых потребителей.
Сейчас производится разборка завалов и устанавливаются объемы повреждения электрического оборудования.
"Энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего заживления обесточенных потребителей", — подчеркнули в "Харьковоблэнерго".
Ночная атака по Харькову 8 декабря
Напомним, в ночь на 8 декабря российские войска обстреляли Харьков ракетами С-300. В разных районах города были повреждены жилые дома и 26 автомобилей. Один человек получил ранения.
Читайте главные новости дня:
- Ликвидация Ильи Кивы: где убили предателя Украины и "пророческое" сообщение – громкие подробности
- Мобилизация в Украине: кого в первую очередь могут призвать, разновидности повесток и подробности нововведений
- "Россияне могут снова подойти к Киеву": украинский разведчик сделал неожиданное заявление