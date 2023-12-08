Россияне повредили ракетами энергообъект в Харькове (фото)

В результате ракетных обстрелов по Харькову 8 декабря было существенно повреждено здание распределительного пункта АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В результате ракетных обстрелов 8 декабря значительные повреждения получило здание распределительного пункта АО "Харьковоблэнерго" в Шевченковском районе Харькова", — указано в заявлении.

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В результате атаки без электроэнергии остались 165 бытовых потребителей.

Сейчас производится разборка завалов и устанавливаются объемы повреждения электрического оборудования.

"Энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего заживления обесточенных потребителей", — подчеркнули в "Харьковоблэнерго".

Поврежденный в результате обстрела энергообъект в Харькове/Фото: "Харьковоблэнерго"

Ночная атака по Харькову 8 декабря

Напомним, в ночь на 8 декабря российские войска обстреляли Харьков ракетами С-300. В разных районах города были повреждены жилые дома и 26 автомобилей. Один человек получил ранения.

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