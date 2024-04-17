Россияне повредили распределительные газопроводы на Харьковщине и Сумщине: какие последствия

Без газоснабжения оказалось более 800 потребителей в двух областях.
В результате российских обстрелов были повреждены распределительные газопроводы в Харьковской и Сумской областях. Также действуют сетевые ограничения потребления электроэнергии в Харькове и Кривом Роге.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Из-за вражеских обстрелов без газа осталось более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях: на Харьковщине – 370 домохозяйств, на Сумщине – 430.
Кроме того, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи электроэнергии применялись графики отключений света в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге.
Также из-за боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия в Донецкой области. После аварийного ремонта линия включена в работу.
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По техническим причинам отключалась воздушная линия в Харьковской области, из-за чего были обесточены высоковольтные подстанции и воздушные линии, питающие бытовых потребителей города и области. В течение двух часов электроэнергию вернули в дома потребителей.
Ночью были кратковременные аварийные отключения высоковольтных линий в Харьковской области – идет восстановление электроснабжения потребителям.
Напомним, как сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, из-за последних вражеских обстрелов в энергосистеме Украины наблюдается самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения.
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