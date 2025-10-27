ТСН в социальных сетях

Война
737
Россияне повредили важный энергетический объект в Черниговской области

В результате российских обстрелов поврежден важный энергообъект в Корюковском районе Черниговщины.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Энергетика

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

АО "Черниговоблэнерго" сообщило о повреждении важного энергообъекта в Корюковском районе в результате очередного вражеского обстрела.

Об этом специалисты компании сообщили в Telegram.

В компании призвали жителей сохранять спокойствие и информационную тишину, а также соблюдать меры безопасности во время воздушных тревог.

"Только что позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы", - отметили в "Черниговоблэнерго".

На месте инцидента идет уточнение масштабов повреждений.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что российские удары по энергетическим объектам преследуют цель полностью разрушить украинскую энергосистему до января.

Дата публикации
Количество просмотров
737
