- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 737
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне повредили важный энергетический объект в Черниговской области
В результате российских обстрелов поврежден важный энергообъект в Корюковском районе Черниговщины.
АО "Черниговоблэнерго" сообщило о повреждении важного энергообъекта в Корюковском районе в результате очередного вражеского обстрела.
Об этом специалисты компании сообщили в Telegram.
В компании призвали жителей сохранять спокойствие и информационную тишину, а также соблюдать меры безопасности во время воздушных тревог.
"Только что позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы", - отметили в "Черниговоблэнерго".
На месте инцидента идет уточнение масштабов повреждений.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что российские удары по энергетическим объектам преследуют цель полностью разрушить украинскую энергосистему до января.