Россияне повредили важный энергетический объект в Черниговской области

Энергетика

АО "Черниговоблэнерго" сообщило о повреждении важного энергообъекта в Корюковском районе в результате очередного вражеского обстрела.

Об этом специалисты компании сообщили в Telegram.

В компании призвали жителей сохранять спокойствие и информационную тишину, а также соблюдать меры безопасности во время воздушных тревог.

"Только что позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы", - отметили в "Черниговоблэнерго".

На месте инцидента идет уточнение масштабов повреждений.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что российские удары по энергетическим объектам преследуют цель полностью разрушить украинскую энергосистему до января.