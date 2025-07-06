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Россияне повторно атаковали спасателей в Херсоне и Харькове - что известно (фото)
Оба удара были нанесены после прибытия ГСЧС на место.
Армия РФ в очередной раз совершили военное преступление, прицельно атаковав спасателей во время выполнения ими служебных задач в Харькове и Херсоне.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.
В ночь на 5 июля российские военные совершили атаку на Харьков с использованием ударных беспилотников. После прибытия спасательных подразделений на место пожара враг нанес повторный удар, в результате чего была повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав ГСЧС не пострадал — спасатели успели укрыться в безопасном месте.
Аналогичная ситуация произошла утром в Херсоне. После артиллерийского обстрела на одной из местных АЗС вспыхнул пожар. Во время его ликвидации российские войска снова открыли огонь по спасателям. В результате обстрела была повреждена техника, которую привлекли к тушению.
В ГСЧС отмечают, что враг системно атакует места работы экстренных служб, нарушая нормы международного гуманитарного права и создавая угрозу для жизни гражданского населения и тех, кто оказывает помощь.
Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные изменили тактику ударов по Харькову. Сейчас российские БпЛА залетают целыми группами, из-за чего нагрузка на ПВО возрастает, а разрушения становятся сильнее.