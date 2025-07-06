Россияне повторно атаковали спасателей в Херсоне и Харькове - что известно (фото)

ГСЧС

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Армия РФ в очередной раз совершили военное преступление, прицельно атаковав спасателей во время выполнения ими служебных задач в Харькове и Херсоне.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

В ночь на 5 июля российские военные совершили атаку на Харьков с использованием ударных беспилотников. После прибытия спасательных подразделений на место пожара враг нанес повторный удар, в результате чего была повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав ГСЧС не пострадал — спасатели успели укрыться в безопасном месте.

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Аналогичная ситуация произошла утром в Херсоне. После артиллерийского обстрела на одной из местных АЗС вспыхнул пожар. Во время его ликвидации российские войска снова открыли огонь по спасателям. В результате обстрела была повреждена техника, которую привлекли к тушению.

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

В ГСЧС отмечают, что враг системно атакует места работы экстренных служб, нарушая нормы международного гуманитарного права и создавая угрозу для жизни гражданского населения и тех, кто оказывает помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные изменили тактику ударов по Харькову. Сейчас российские БпЛА залетают целыми группами, из-за чего нагрузка на ПВО возрастает, а разрушения становятся сильнее.