Россияне повторно ударили по критическому объекту в Харьковской области: много раненых

Спасатели ГСЧС (иллюстративное фото)

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В Богодуховской общине Харьковской области четыре человека получили ранения из-за повторного российского удара по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый, передает "Суспільне".

По его словам, под удар попал один из важнейших инфраструктурных объектов общества. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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"Под удары попал один из важнейших объектов критической инфраструктуры общества. Нам удалось вовремя эвакуировать и сохранить коммунальную технику. К сожалению, сегодня во время повторного попадания по предприятию есть четверо раненых", - сообщил Белый.

В обществе отметили, что благодаря своевременным действиям удалось эвакуировать и сохранить коммунальную технику. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее мы писали, что Богодухов на Харьковщине более четырех лет считался относительно безопасным городом. Сюда от обстрелов РФ бежали тысячи переселенцев, а местные, несмотря на близость к границе, развивали бизнес. Однако в последнее время город становится постоянным объектом российского террора.

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