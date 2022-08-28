"Россияне поймут, что пора убираться прочь": британский офицер объяснил "двойную ценность" ударов по Крыму

Россияне в незаконно оккупированном Крыму рано или поздно поймут, что им следует убираться с украинского полуострова, иначе их ждет смерть. Это касается как оккупантов, так и гражданских.

Однако вряд ли атак в захваченном россиянами украинском Крыму будет достаточно, чтобы Путин закончил войну.

Такое мнение высказал британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант телеканала "Эспрессо".

По его словам, все атаки во враждебном тылу важны независимо от того, кто и как их совершает.

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"Но атаки в Крыму ценны вдвойне из-за своей психологической ценности. Фактически, оказывается давление на других россиян, не только военных, но и на мирное население, знающее сейчас об атаках в Крыму, и поэтому они начинают поднимать вопрос о российской стратегии", — объяснил эксперт.

В то же время, британский военный эксперт считает, что атак в Крыму будет недостаточно, чтобы Россия "одумалась" и прекратила войну.

"На первых порах такие атаки могли бы усугубить ситуацию, поскольку у людей могло появиться желание поддержать свое правительство с целью предупреждения нападения Украины на россиян, и такой негатив присутствовал бы некоторое время. Но рано или поздно люди (россияне, — ред.) в Крыму, как военные, так и гражданские, поймут, что действительно пора собираться прочь, потому что если они этого не сделают, то их просто убьют", — добавил он.

Напомним, Россия перебрасывает в Крым очередную партию военной техники (видео).

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