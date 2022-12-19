"Россияне поздравили детей с праздником": в ГСЧС показали адские фото последствий атаки дронов на Киев и область

В ночь на понедельник, 19 декабря, войска Российской Федерации атаковали Киев и Киевскую область беспилотниками "Шахед". Спасатели с утра продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки, которую путинские войска совершили в День святого Николая.

Об этом сообщает Сергей Крук, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Ночная атака на столицу и Киевскую область. Подразделения на местах. Работаем и ликвидируем последствия. Вот так россияне поздравили наших детей с праздником", — пишет он.

Также глава ГСЧС обнародовал фото с мест ликвидации последствий ночной атаки дронов на Киев и область.

В Киеве и области ликвидируют последствия атаки дронами / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Известно о повреждении объекта инфраструктуры в результате атаки оккупантов / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Оккупанты атаковали Киев и область в ночь на 19 декабря / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Напомним, ночью 19 декабря Россия дронами атаковала Киев и область. В небе над столицей ночью 19 декабря было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов.

Обломками повреждена проезжая часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия.

В целом, Воздушные силы ВСУ в течение ночи 19 декабря уничтожили 30 "Shahed".

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