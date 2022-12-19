"Россияне поздравили детей с праздником": в ГСЧС показали адские фото последствий атаки дронов на Киев и область

Ночью Россия повредила критическую инфраструктуру Киевской области.
В ночь на понедельник, 19 декабря, войска Российской Федерации атаковали Киев и Киевскую область беспилотниками "Шахед". Спасатели с утра продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки, которую путинские войска совершили в День святого Николая.
Об этом сообщает Сергей Крук, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Ночная атака на столицу и Киевскую область. Подразделения на местах. Работаем и ликвидируем последствия. Вот так россияне поздравили наших детей с праздником", — пишет он.
Также глава ГСЧС обнародовал фото с мест ликвидации последствий ночной атаки дронов на Киев и область.
Напомним, ночью 19 декабря Россия дронами атаковала Киев и область. В небе над столицей ночью 19 декабря было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов.
Обломками повреждена проезжая часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.
К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия.
В целом, Воздушные силы ВСУ в течение ночи 19 декабря уничтожили 30 "Shahed".
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