Россияне, предположительно, обстреляли Чаплино из РСЗО "Торнадо-С" - Воздушные силы ВСУ

В то же время окончательно о типе оружия можно будет говорить только после заключения взрывотехников.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Не хочется говорить окончательно, но есть информация, что это могли быть снаряды РСЗО "Торнадо С". Впрочем, окончательно можно сказать тогда, когда на месте взрывотехники найдут остатки ракет – их двигатели, маркировка, тогда можем точно говорить, какой объект боеприпасов был применен оккупантами", — отметил Игнат.

Напомним, эксперт объяснил, почему оккупанты обстреляли Чаплино. По его словам, скорее всего, они могли перепутать место удара.

Среди 22 погибших от ракет в Чаплино – двое детей

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