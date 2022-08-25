Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне, предположительно, обстреляли Чаплино из РСЗО "Торнадо-С" - Воздушные силы ВСУ

Дата публикации
Просмотры
870
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне, предположительно, обстреляли Чаплино из РСЗО "Торнадо-С" - Воздушные силы ВСУ

Российская армия для обстрела Чаплино Днепропетровской области могла применить реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".

В то же время окончательно о типе оружия можно будет говорить только после заключения взрывотехников.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Не хочется говорить окончательно, но есть информация, что это могли быть снаряды РСЗО "Торнадо С". Впрочем, окончательно можно сказать тогда, когда на месте взрывотехники найдут остатки ракет – их двигатели, маркировка, тогда можем точно говорить, какой объект боеприпасов был применен оккупантами", — отметил Игнат.

Напомним, эксперт объяснил, почему оккупанты обстреляли Чаплино. По его словам, скорее всего, они могли перепутать место удара.

Среди 22 погибших от ракет в Чаплино – двое детей

Среди 22 погибших от ракет в Чаплино – двое детей

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация