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Россияне прекратили массированные ракетные обстрелы: эксперт рассказал, что ждет Украину дальше

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1978
Время на прочтение
2 мин
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Россияне прекратили массированные ракетные обстрелы: эксперт рассказал, что ждет Украину дальше

Российская ракета / Фото: Associated Press

Россияне прекратили наносить многочисленные ракетные удары по Украине. Военный эксперт убежден, что оккупанты готовятся сорвать украинское контрнаступление.

В последнее время враг изменил концепцию и накапливает ракеты. Вероятно, после начала контрнаступления ВСУ Россия начнет бить по военной инфраструктуре, чтобы воспрепятствовать контрнаступлению украинских защитников.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Самусь в интервью РБК-Украина.

"Когда Украина начнет свои действия весной, они (оккупанты – ред.) могут наносить удары уже по военной инфраструктуре. То есть применять эти ракетные удары, чтобы не допустить успешных украинских наступательных действий", — считает Самусь.

По словам эксперта, россияне могут бить по системе управления, базированию авиации, системам ПРО и ПВО. То есть, говорит Самусь, оккупанты "вернутся к классике", ведь ракеты обычно используются именно для того, чтобы наносить высокоточные удары по критическим средствам противника.

"Возможно, именно для этого они и накапливают свой потенциал. Чтобы не просто бить по гражданским домам, делая терроризм и геноцид украинского народа. Возможно, они действительно планируют использовать это уже в военных операциях. То есть, противодействовать украинскому наступлению", — резюмировал Самусь.

Отметим, Россия в течение полутора месяцев не нанесла массированных ракетных ударов по Украине. Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов считает, что в настоящее время страна-агрессорка как раз производит новые ракеты. Однако их объемы недостаточны, учитывая масштабы россиян относительно проведения интенсивных ракетных ударов.

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Дата публикации
Просмотры
1978
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