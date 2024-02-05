Россияне прекратили наступление и штурмы на одном из направлений: подробности от Генштаба

Оккупанты за прошедшие сутки не совершали наступательных действий в районе Купянска. Всего за сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении враг наступательных и штурмовых действий не совершал.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных и штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены четыре атаки противника севернее Приютного и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки противник совершил три безуспешных штурмовых действия. В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

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